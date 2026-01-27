Il Recital di Riccardo Joshua Moretti

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Parma e la Comunità Ebraica hanno organizzato un recital di pianoforte al Teatro Regio, intitolato “No, la musica non muore”. L’evento rende omaggio alle vittime della Shoah, sottolineando il valore della musica come forma di memoria e testimonianza. Un’occasione per riflettere e ricordare attraverso un momento culturale di grande significato.

In occasione del Giorno della Memoria, al Ridotto del Teatro Regio, il Comune di Parma, in collaborazione con la Comunità Ebraica, ha promosso l’iniziativa “No, la musica non muore”, un recital di pianoforte dedicato al ricordo dei musicisti e dei compositori vittime della Shoah. Alla cerimonia.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Riccardo Joshua Moretti Giorno della Memoria, il Recital di Riccardo Joshua Moretti In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Parma e la Comunità Ebraica organizzano il recital di pianoforte “No, la musica non muore”, di Riccardo Joshua Moretti. Crans-Montana, i genitori di Riccardo Minghetti dopo l’arresto di Moretti: ‘È un primo passo, ma il comune ha gravi responsabilità’ I genitori di Riccardo Minghetti commentano l’arresto di Jacques Moretti, ritenendo che si tratti di un primo passo importante. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Riccardo Joshua Moretti Argomenti discussi: No, la musica non muore. Recital di Riccardo Joshua Moretti; Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio al Teatro Regio il Recital di Riccardo Joshua Moretti; Milano - Teatro alla Scala: Juan Diego Flórez apre la Stagione dei Recital di Canto; Beatrice Rana apre la stagione pianistica del Teatro alla Scala. Riccardo è il giovane vecchio di Amici 25: conquista tutti, ma manca ancora qualcosaRiccardo Stimolo è il giovane vecchio della nuova edizione di Amici 25: un personaggio già perfettamente connesso con il pubblico, ma che sta limitando e di molto la scoperta del suo universo ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.