Il profumo dell’amore | come i gourmand stanno conquistando la scena beauty anche a San Valentino

Le fragranze gourmand stanno diventando protagoniste nel settore beauty, offrendo un’alternativa raffinata per celebrare l’amore. Queste fragranze, caratterizzate da note dolci e avvolgenti, sono sempre più apprezzate anche durante occasioni speciali come San Valentino. La loro presenza arricchisce l’esperienza sensoriale, combinando passione e eleganza in modo discreto.

Le fragranze gourmand si affermano come protagoniste nel mondo della bellezza, portando a San Valentino un mix di passione e romanticismo. In occasione di San Valentino, il concetto di “coccole” trova una nuova dimensione grazie ai profumi gourmand, che sembrano voler racchiudere l’intimità di un abbraccio e il calore di casa in un’unica fragranza. Fragranze che non solo ricordano la dolcezza dei dessert più amati, ma che si trasformano in un’esperienza sensoriale profonda, ideale per chi desidera regalare o regalarsi un momento di piacere olfattivo. Le note gourmand tracciano un trend ormai chiaro, sinonimo di comfort, romanticismo e passione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

