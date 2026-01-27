L’aumento di prezzo di un prodotto di largo consumo colpirà molti italiani, rendendo più difficile l’acquisto per alcune famiglie. Questa modifica, prevista dalla Legge di Bilancio, mira a incrementare le entrate fiscali dello Stato e avrà effetti diretti sui consumi quotidiani. È importante valutare come tali cambiamenti influenzeranno il settore e le abitudini di acquisto dei cittadini.

Pochi giorni e gli italiani dovranno fare i conti (nel vero senso della parola) con i rincari su un prodotto di largo consumo Questo incremento rappresenta la seconda fase delle misure previste dalla Legge di Bilancio e mira a incrementare le entrate fiscali dello Stato. Sebbene l’adeguamento dei prezzi sia destinato a portare un aumento delle risorse erariali, molti esperti e associazioni sanitarie ritengono che gli aumenti siano troppo contenuti per avere un impatto concreto sulle abitudini di consumo. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio, gli aumenti dei prezzi proseguiranno anche negli anni successivi, con un impatto previsto sulle finanze statali di circa 900 milioni di euro per quest’anno. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Il prodotto più usato dagli italiani aumenterà di prezzo: se lo potranno permettere in pochissimi

