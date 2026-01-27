L'ascolto delle canzoni di Sanremo 2026 rivela un ritorno a sonorità e atmosfere degli anni 2000. Questo Festival sembra riflettere un atteggiamento di nostalgia, guardando al passato con attenzione e convinzione. Un ascolto che invita a riflettere sulle tendenze e sulle scelte artistiche attuali, che si ispirano a un’epoca ormai passata, mantenendo comunque un forte legame con le radici della musica italiana.

C’è qualcosa di stranamente familiare nei preascolti di Sanremo 2026 a cui abbiamo partecipato. Non una sensazione vaga, ma un déjà-vu piuttosto preciso: quello di un Festival che guarda indietro, molto indietro, e lo fa con convinzione. Ballate introspettive, mid-tempo malinconici, amori persi o trattenuti, pianoforti educati, archi che entrano al momento giusto. Tutto ben fatto, tutto riconoscibile. Forse troppo. Qualcuno direbbe:? «ballad da sbadiglio». Quello che emerge, ascolto dopo ascolto, è una sorta di noia da restaurazione sanremese. Una restaurazione non casuale, ma strutturata, quasi ideologica, alla Pippo Baudo (pace all'anima sua). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Il primo ascolto delle canzoni di Sanremo 2026 ci riporta direttamente all'inizio degli anni 2000

Dopo il primo ascolto delle canzoni di Sanremo 2026, si delineano le prime impressioni.

Sanremo 2026 si avvicina, offrendo l’opportunità di ascoltare in anteprima le 30 canzoni partecipanti.

