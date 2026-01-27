il ponte da cascina in cina

Nel ottobre 2025, studenti dell’Istituto Antonio Pesenti di Cascina hanno vissuto un’esperienza in Cina, a Chongqing. Questo viaggio rappresenta il secondo capitolo di un percorso iniziato un anno prima, offrendo un’opportunità di crescita e approfondimento culturale nell’ambito dello studio della lingua cinese.

Da Cascina alla Cina. Nell’ottobre 2025 un gruppo di studenti dell’indirizzo linguistico con cinese dell’Istituto Antonio Pesenti di Cascina ha vissuto un’esperienza indimenticabile nella città di Chongqing, in Cina: il secondo capitolo di un percorso iniziato un anno prima. Nell’ottobre 2024 erano infatti stati ospitati dagli studenti del Pesenti una delegazione di alunni della Chongqing Nankai secondary School. Ritrovarsi questa volta “a ruoli invertiti” ha dato un sapore ancora più speciale all’incontro. A Chongqing i ragazzi italiani hanno seguito le lezioni fianco a fianco con i loro amici cinesi, entrando con curiosità nella vita scolastica locale: la scuola super tecnologica, il ritmo delle lezioni e della vita quotidiana, le attività comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

