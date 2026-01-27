Il pomelo è il nuovo trend a Milano | perché l’agrume più antico del mondo è la nuova mania milanese

Il pomelo sta conquistando Milano come nuovo trend alimentare. Questo agrume antico sta diventando una presenza sempre più diffusa nelle abitudini dei cittadini, confermando il suo ruolo di protagonista nelle nuove mode culinarie della città. Una scelta semplice ma di tendenza, che riflette l’interesse crescente verso alimenti salutari e naturali.

A Milano c’è una nuova moda alimentare, un trend che sta trovando i favori di tutti al punto da essere diventato una vera e propria mania urbana: stiamo parlando del pomelo. Se non lo avete mai sentito nominare, niente paura. Si tratta di un agrume storico, dal quale derivano molti di quelli che mangiamo quotidianamente. Fino a poco tempo fa, si trattava di un frutto riservato ai banchi più curiosi delle terrazze cittadine o a quei fruttivendoli che nascondevano qualche chicca. Oggi, però, sembra essere diventato il simbolo di una alimentazione sana, vogliosa al contempo di ritrovare le sue radici.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Pomelo Milano

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pomelo Milano

Argomenti discussi: Tutti pazzi per il pomelo, uno degli agrumi più antichi del mondo. La moda milanese dalle terrazze liguri; Un gioiello nel cuore di Milano: Villa Necchi Campiglio per due giorni si trasforma in un agrumeto siciliano; Agrumi a Villa Necchi: chef stellati, degustazioni e rarità botaniche a Milano; Agrumi 2026: i sapori del Mediterraneo invadono Villa Necchi Campiglio a Milano.

Il pomelo è il nuovo trend a Milano: l’agrume più antico è la nuova mania milaneseA Milano c’è una nuova moda alimentare, un trend che sta trovando i favori di tutti al punto da essere diventato una vera e propria mania urbana: stiamo parlando del pomelo. Se non lo avete mai sentit ... msn.com

Tutti pazzi per il pomelo, uno degli agrumi più antichi del mondo. La moda milanese dalle terrazze liguriIl più ricercato e di tendenza è il pomelo. Ma è anche uno dei cinque agrumi più antichi, da cui hanno avuto origine tutti quelli che coltiviamo oggi. Il suo nome botanico è «Citrus maxima» e si capis ... msn.com

Etta Milano - facebook.com facebook