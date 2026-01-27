Il piano B a Perisic? È questo vecchio pallino di Ausilio

L’Inter sta valutando opzioni per rafforzare il settore difensivo, con particolare attenzione al ruolo di laterale destro. La ricerca si concentra su un profilo che unisca versatilità e affidabilità, in considerazione delle prestazioni non sempre convincenti di Luis Henrique. La possibilità di un ritorno di Perisic rimane tra le alternative in discussione, con l’obiettivo di assicurare maggiore copertura e flessibilità alla rosa.

L’Inter è alla ricerca di un laterale destro ma al tempo stesso duttile perché Luis Henrique non sta dando grosse garanzie. Il nome numero 1 della lista è Ivan Perisic che ha già dato l’ok al trasferimento ma convincere il PSV non sarà facile. Dopo la gara di domani in Champions in cui si saprà il destino degli olandesi si potrebbe capire di più. Ma l’Inter ha in mano anche un piano B in caso di un nulla di fatto con Perisic. Si chiama Ndoye. Non è un segreto che Dan Ndoye sia da tempo uno dei profili preferiti dell’Inter per rinforzare la fascia destra. Un interesse che non nasce oggi, ma che affonda le radici già nelle precedenti sessioni di mercato, senza però arrivare mai al traguardo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Mia sensazione le strade sono due: 1- c'è un piano A e stanno provando a capire se c'è possibilità subito, l'alternativa Piano B è Perisic 2- Perisic è il piano A, se dovesse saltare esiste già un piano B ancora non emerso. Non voglio pensare esista una terza st x.com

Perisic ora spinge per tornare all'Inter! Il piano dei nerazzurri passa dal... Bayern Monaco - facebook.com facebook