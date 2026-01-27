Questo testo analizza il fallimento del patto tra Meloni e Schlein riguardo alle questioni di stupri e consenso, con il disegno di legge sulla violenza sessuale che viene modificato dalla Lega. La discussione si concentra sulle proposte legislative e sulle dinamiche politiche coinvolte, evidenziando come le divergenze abbiano portato a un risultato diverso da quanto inizialmente auspicato.

Il testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale è quello proposto da Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e senatrice della Lega. Così ha deciso la commissione Giustizia del Senato. Il centrodestra ha votato a favore dell'adozione di quel testo, al contrario di tutte le opposizioni (Pd, M5s, Italia viva e Avs). La proposta Bongiorno ha dunque modificato il testo approvato all'unanimità alla Camera nel novembre scorso, introducendo la "volontà contraria" a un rapporto sessuale. Resta fuori il riferimento al "consenso libero e attuale" della versione originaria, in assenza del quale sarebbe scattato il reato di violenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il patto Meloni-Schlein su stupri e consenso naufraga: passa il ddl modificato dalla Lega

Approfondimenti su Meloni Schlein

Il disegno di legge sul contrasto alla violenza sessuale ha ottenuto l’approvazione al Senato, con modifiche apportate dalla Lega.

Il Ddl Stupri approvato dalla commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per la violenza sessuale, suscitando dibattiti sulla coerenza con gli accordi politici attuali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Meloni Schlein

Argomenti discussi: Volontà contraria, non più consenso attuale. Sulla violenza sessuale Bongiorno rompe il patto Meloni-Schlein; Non più consenso ma dissenso nel nuovo testo del ddl stupri proposto da Bongiorno e pene ridotte. L'opposizione: Rotto un patto, gravissimo; Ddl stupri, è scontro: no del centrosinistra all'ipotesi di riformulazione del testo. Salta il patto tra Meloni e Schlein; Ddl stupri, la proposta Bongiorno è testo base.

