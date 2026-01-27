La presentazione del simbolo di “Futuro nazionale” da parte di Roberto Vannacci ha suscitato diverse interpretazioni. Tuttavia, l’interessato ha affermato che non si tratta di un passo concreto verso la creazione di un nuovo partito, ridimensionando così le implicazioni di questa mossa. La situazione rimane da monitorare per comprendere eventuali sviluppi futuri nel panorama politico.

Roberto Vannacci, per il momento, nega. O quantomeno ridimensiona la questione, sostenendo che l’aver depositato il marchio di “Futuro nazionale” non è un passo verso la fondazione di un nuovo partito. Fatto sta che l’eurodeputato leghista ha richiesto di depositare il marchio all’Ufficio brevetti europei. Ma “è solo un simbolo, come quello del ‘Mondo al contrario’ e di ‘Generazione Decima’”, aggiunge Vannacci all’ Ansa. Vannacci deposita il simbolo di “Futuro nazionale”. La richiesta è stata presentata il 24 gennaio e la domanda è attualmente in fase di esame. Nella richiesta viene specificato anche il possibile uso del marchio su “manifesti pubblicitari, depliant, libri manifesto, insegne pubblicitarie”, così come per “servizi nell’ambito della politica”, come l’organizzazione di manifestazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il partito di Vannacci è più vicino, depositato il simbolo di “Futuro nazionale”

Approfondimenti su Vannacci Partito

Vannacci ha depositato un marchio che suggerisce l’intenzione di creare un nuovo soggetto politico, nonostante le tensioni interne.

Roberto Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo partito chiamato

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vannacci Partito

Argomenti discussi: Vannacci pronto a fondare il suo partito, parola d'ordine remigrazione. Salvini: Fuori dalla Lega c'è il deserto; Salvini gela Vannacci: Fuori dal partito c’è solo il deserto; Vannacci a tutto campo: Un mio partito? Mai dire mai. E se fossi il premier...; I fratelli del Generale.

Vannacci spinge per un nuovo partito e deposita il simbolo di Futuro nazionaleCome anticipato dal Foglio, il generale deposita il marchio di quello che potrebbe essere il suo nuovo progetto politico. Un suo fedelissimo aveva già registrato il dominio internet futuronazionale.it ... ilfoglio.it

Vannacci, ecco il nuovo partito: «Futuro nazionale». L'addio alla Lega è a un passoIl generale ha registrato il marchio della sua nuova formazione ultrasovranista: c'è anche un sito. Pronta la scissione dal Carroccio di Salvini ... corriere.it

Zaia mette pressione a Salvini: “Vannacci va espulso dal partito”. La Lega attraversa una fase di caos interno tra accuse e tensioni. Ecco cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Caos Lega, Zaia telefona a Salvini: Vannacci va espulso dal partito x.com