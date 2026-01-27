Negli ultimi due decenni, il settore delle edicole in Italia ha subito una significativa riduzione, passando da 35.000 a circa 20.000 punti vendita. Nonostante questa diminuzione, il numero di lettori di giornali è rimasto stabile, evidenziando un cambiamento nelle abitudini di consumo. In questo articolo si analizzano le cause di questa tendenza e le possibili strategie di risposta per il settore.

In venti anni i punti vendita che in Italia offrono prodotti editoriali sono passati da 35 mila a 20 mila (-42,8%). E il loro giro di affari si è ridotto dal picco massimo del 2005 (quando erano in gran voga i “collaterali” dei quotidiani, come dvd o inserti) da 4,53 miliardi a 1,11 a fine 2024: un tracollo di tre quarti. semplificando, sono circa 55 mila euro a punto vendita, che con un aggio medio del 23,11% del prezzo di vendita, dunque al lordo dell’Iva, che genera un margine lordo di circa 12.710 euro annui per punto vendita. Per stare aperti 2829 giorni su 3031 al mese, pagare l’affitto del locale, o le imposte se si tratta di un chiosco su suolo pubblico, e lavorare dalle 6 del mattino, quando mediamente vengono consegnati giornali, periodici e altri “prodotti”editoriali, alle 19 o alle 20 quando finalmente si chiude. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il paradosso dei giornali: in 20 anni 15mila edicole in meno, eppure i lettori non sono scomparsi. Le contromisure per il settore

