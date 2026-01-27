Nella puntata in onda su Rai 1 mercoledì 28 gennaio, il ritorno di Rosa da New York riapre nuove ferite, mentre al Paradiso e al Gran Caffè Amato si intrecciano ambizioni, gelosie e nuovi progetti. Le anticipazioni della soap daily. Al Paradiso delle Signore le distanze non sono mai solo geografiche. Basta un rientro improvviso, una scelta editoriale o una confessione mancata per rimettere tutto in discussione. La puntata in onda mercoledì 28 gennaio su Rai 1 alle 16.00 gioca proprio su questi equilibri fragili: tra coppie che faticano a ritrovarsi, sogni professionali che bussano alla porta e strategie sottili che iniziano a prendere forma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 gennaio: Rosa e Marcello ai ferri corti, Greta affina le unghie

Approfondimenti su Paradiso Delle Signore

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Paradiso Delle Signore

Argomenti discussi: Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Irene pazza di gelosia e Fulvio mente di nuovo; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19-23 gennaio 2026: la fuga di Caterina, il malore di Fulvio e il ritorno di Marcello al Paradiso; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 gennaio: Irene sempre più gelosa di Johnny e Barbara; Il Paradiso delle Signore, le trame del 19 al 23 gennaio 2026.

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Greta seduce Umberto (ma solo per interesse)Le trame del Paradiso di mercoledì 28 gennaio 2026: la mossa spregiudicata per scoprire un segreto del passato di Marchesi. Scontro tra Rosa e Marcello. libero.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 gennaio: Rosa e Marcello ai ferri corti, Greta affina le unghieNella puntata in onda su Rai 1 mercoledì 28 gennaio, il ritorno di Rosa da New York riapre nuove ferite, mentre al Paradiso e al Gran Caffè Amato si intrecciano ambizioni, gelosie e nuovi progetti. Le ... movieplayer.it

«Umberto invita Odile a non lasciarsi trasportare dall’impulsività nelle scelte sentimentali. » Oggi, 26 gennaio 2026, ci aspettano nuovi scenari nelle due amate soap di Rai1 e Rai3. Nel pomeriggio, alle 16. 10, torna Il Paradiso delle Signore: per Marcello è un - facebook.com facebook