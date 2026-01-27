La morte di Giovanni Tamburi, avvenuta in un incendio a 16 anni, è un evento che ha profondamente colpito la famiglia. Recentemente, il rilascio di Moretti ha suscitato reazioni di sconvolgimento e tristezza tra i parenti. Questi avvenimenti richiamano l’attenzione sulla drammatica vicenda e sulle implicazioni legate alla giustizia e alla memoria.

Bologna, 27 gennaio 2026 – Giuseppe Tamburi, nella strage di Crans-Montana ha perso suo figlio, Giovanni. Aveva 16 anni. Il vostro primo pensiero quando avete saputo che Jacques Moretti, gestore de Le Constellation, è stato scarcerato? “Siamo rimasti sconvolti. È qualcosa di insopportabile, oltre che un fatto gravissimo”. “Un oltraggio alle famiglie delle vittime” e “una ferita per il popolo italiano”, hanno detto la premier Meloni e il ministro Tajani. “Certo che ci sentiamo feriti. Ma, soprattutto, traditi dal governo svizzero. Come sia stato possibile, non riusciamo a comprenderlo. Questo significa che c’è qualcosa che non va”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il papà di Giovanni Tamburi, morto a 16 anni nel rogo: “Sconvolto dal rilascio di Moretti”

La madre di Giovanni Tamburi, vittima del incendio di Crans-Montana, racconta il suo dolore e il supporto ricevuto.

Giovanni Tamburi, durante una vacanza a Crans-Montana con il padre, è deceduto nel incendio avvenuto presso Le Constellation.

Giovanni Tamburi, l'autopsia: a Crans-Montana è morto per asfissia. Il papà: Ora dovremo seppellirlo una seconda volta, altro dolore

