Il nuovo civic center Lavori allo scatto finale | Spazi concessi per 6 anni

Il nuovo Civic Center di Falconara sta entrando nella fase finale dei lavori, con spazi temporanei concessi per i prossimi sei anni. L’opera rappresenta un passo importante nel percorso di riqualificazione urbana, in attesa del completamento definitivo. Questo intervento mira a migliorare i servizi e l’accessibilità, contribuendo allo sviluppo della comunità locale e alla valorizzazione del territorio.

Nell’anno in cui diversi grandi cantieri falconaresi arriveranno a completamento, il primo a tagliare il traguardo è il nuovo Civic Center. Cioè, il polo multifunzionale ormai pronto da qualche settimana e che sorge al posto dell’ex scuola Lorenzini di Villanova. In questi giorni gli operai hanno lavorato sulle ringhiere esterne e per la realizzazione del marciapiede. Giovedì, invece, prenderà il via l’installazione dell’impianto fotovoltaico sopra al tetto, "un segnale di attenzione della nostra amministrazione per il risparmio energetico e l’efficientamento degli edifici", dice al Carlino l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, la quale continua a monitorare lo stato di avanzamento di un cantiere allo scatto finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

