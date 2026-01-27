Il No al referendum sulla giustizia non indebolisce Meloni ma l’Italia

Il voto No al referendum sulla giustizia rappresenta una scelta di opinione che va oltre le simpatie politiche. Si tratta di una decisione volta a riflettere sulle implicazioni del cambiamento costituzionale, senza lasciarsi influenzare da paure o pulsioni populiste. Un'analisi attenta aiuta a comprendere le conseguenze di tale scelta per il futuro del sistema giudiziario e del Paese.

Al direttore - Voteranno No per paura di far vincere la Meloni. Se perderà il paese, pazienza. Jori Diego Cherubini Dedicato a chi non ama Meloni e non sa cosa fare al referendum costituzionale: votare No alla riforma della giustizia non è un atto di eroismo contro un governo che non si ama, ma è un atto di puro autolesionismo con cui si alimenta un populismo ben più pericoloso di quelli che si possono registrare nel mondo della politica. Un populismo che alimenta irresponsabilità, un populismo che indebolisce le istituzioni, un populismo con cui prima o poi faranno i conti tutti i leader che hanno a cuore la cosa pubblica: quello penale, che da anni offre senza contrappesi pieni poteri ai pubblici ministeri più ideologizzati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

