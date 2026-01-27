La recente sconfitta casalinga di Rimini evidenzia le difficoltà incontrate dalla squadra, ancora più evidenti senza Giovanni Tomassini. La partita ha lasciato riflettere sulle sfide affrontate, mentre Cividale continua a mostrare una crescita stabile. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulle dinamiche del campionato e sulle strategie per migliorare le performance delle squadre coinvolte.

Fa rumore nella 24esima giornata il tonfo di Rimini. L’assenza di Giovanni Tomassini non basta a spiegare il -32 rimediato in casa da Livorno. Nonostante il rientro di Marini (16 punti in 27’) e i 20’ giocati da Gerald Robinson (ancora fuori giri), la squadra di Sandro Dell’Agnello è crollata sotto i colpi dei labronici che hanno avuto 45 punti dal duo Usa, 26 di Tiby (con 913 al tiro) con l’aggiunta di 8 rimbalzi e 19 di Woodson (con 69 da tre punti). Sono bastate due sconfitte consecutive dopo le otto vittorie di fila per far precipitare i romagnoli dalla vetta all’ottavo posto, al confine con i play-in, a dimostrazione di come in questo campionato basta commettere qualche passo falso per compromettere un bel percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il naufragio casalingo di Rimini fa rumore. Intanto Cividale ha ritrovato la sua solidità

Approfondimenti su Rimini Naufragio

Il Modena ha dimostrato di aver ritrovato stabilità e compattezza nelle ultime uscite.

L’Unicusano Avellino Basket si impone a Cividale con una prestazione di sostanza e compattezza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rimini Naufragio

Il naufragio casalingo di Rimini fa rumore. Intanto Cividale ha ritrovato la sua soliditàFa rumore nella 24esima giornata il tonfo di Rimini. L’assenza di Giovanni Tomassini non basta a spiegare il -32 rimediato in casa da Livorno. Nonostante il rientro di Marini (16 punti in 27’) e i 20’ ... ilrestodelcarlino.it

Domani, 10 gennaio, sarò a Cividale a presentare “Porzûs 1945”, con Enrico Petris e l'ANPI. Questo mese avrò diversi incontri (e anche a febbraio, marzo e aprile, intanto). Sembra che l'interesse sia veramente tanto (e che le 1080 pagine non spaventino...). Q - facebook.com facebook