Andrà in scena domani alle 21, presso il Teatro Fluttuanti di Argenta, lo spettacolo " Hair ", il musical che segnato un’epoca. Hair è una storia senza tempo di amicizia e amore, un messaggio profondo e straordinariamente attuale che, a oltre cinquant’anni dal suo debutto a Broadway, conserva intatta la sua forza evocativa e la sua carica rivoluzionaria. Ambientato nella New York della fine degli anni Sessanta, in un contesto storico-culturale decisamente significativo, Hair racconta le vicende di una "tribe", un gruppo di giovani hippie che sceglie di vivere secondo valori alternativi rispetto alla società dominante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il musical ’Hair’ al teatro Fluttuanti. Tuffo nella New York degli anni ’60

Approfondimenti su Hair Musical

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Hair Musical

Argomenti discussi: Fiori, rock e libertà: Hair, il musical della rivoluzione hippie al Teatro Superga; Il musical ’Hair’ al teatro Fluttuanti. Tuffo nella New York degli anni ’60; Hair il Musical al Teatro Superga di Nichelino: date e biglietti; HAIR, The Tribal Love – Rock Musical il 24 e 25 gennaio all’EuropAuditorium di Bologna.

Hair il Musical al Teatro Superga di Nichelino: date e bigliettiNato dal genio di Ragni e Rado, Hair non è un semplice spettacolo, ma il manifesto di una generazione che ha detto no alla guerra e sì all'amore libero. Questa nuova edizione italiana sceglie di ... mentelocale.it

Fiori, rock e libertà: Hair, il musical della rivoluzione hippie al Teatro SupergaA quasi sessant’anni dal suo debutto a Broadway, l’opera-rock che ha cambiato per sempre la storia del musical torna a far sentire la sua voce. Sabato 31 gennaio 2026, il Teatro Superga di Nichelino o ... torinotoday.it

Questo nella foto è il sindaco di New York Zohran Mamdani. Durante una delle nevicate record e la tempesta artica che ha investito la sua città, è sceso in strada “armato” di pala e si è unito ai volontari che stavano spalando la neve. Ognuno può vederci quell - facebook.com facebook

New York, è battaglia di palle di neve a Brooklyn x.com