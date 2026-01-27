In un contesto urbano in rapida evoluzione, il Monastero degli Umiliati rappresenta un esempio di restauro e valorizzazione. Firmato da De Lucchi, questo intervento unisce rispetto per la storia alla modernità, contribuendo alla riqualificazione del Quadrilatero di Milano. Un progetto che evidenzia come il patrimonio storico possa dialogare con le esigenze contemporanee, senza enfasi e con un approccio sobrio e professionale.

In questa corsa alla ripresa che ha avuto l’ urbanistica al centro, e ha registrato l’esplosione di progetti e cantieri che hanno reso Milano sempre più futurista, a portata di ricchi portafogli ce n’è uno, di progetto, nel Quadrilatero, che ha distillato due delle migliori carte che sa giocarsi Milano: il lusso e la storia. Un grande nome dell’architettura ci ha messo idea e progetto. É l’architetto Michele De Lucchi che ha restituito alla città, dopo più di cinque anni di lavori, il monastero degli Umiliati, l’antico seminario arcivescovile, un luogo segreto perché dimenticato dalla città almeno dagli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Monastero degli Umiliati. Restyling firmato De Lucchi

Approfondimenti su Monastero Umiliati

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monastero Umiliati

Il Monastero degli Umiliati. Restyling firmato De LucchiL’ex Seminario arcivescovile era diventato una caserma, poi un ospedale. Prima di essere chiuso era stato anche biblioteca, ora è un hotel di lusso. ilgiorno.it

Da sempre rifugio di pellegrini e viandanti, il Monastero di San Clemente a Dervio racconta una storia affascinante. Questo antico edificio, affacciato sul Lago di Como, ha infatti ospitato i monaci Umiliati, un ordine monastico di ex nobili milanesi e comasc - facebook.com facebook