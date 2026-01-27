Il mercato del Napoli potrebbe avere qualcos’altro in serbo | dipende da un’altra cessione

Il mercato di gennaio del Napoli rimane influenzato dal principio del “saldo zero”, lasciando possibilità di ulteriori cessioni o acquisti. La squadra lavora per migliorare la rosa in vista della seconda parte della stagione, ma le decisioni dipendono dagli sviluppi delle trattative in corso. Restano quindi incerte le mosse future, con attenzione rivolta alle eventuali cessioni che potrebbero modificare l’assetto attuale.

A pochi giorni dal termine, il mercato di gennaio del Napoli continua a essere fortemente condizionato dal principio del “saldo zero”. Gli addi di Lorenzo Lucca e Noa Lang hanno favorito l’ingresso di Giovane, ma la situazione resta bloccata: per nuovi innesti, serve inevitabilmente un’altra cessione. In questo contesto, il Napoli si trova a dover valutare con attenzione i profili che potrebbero garantire una plusvalenza o comunque un’entrata utile a finanziare il mercato in entrata. La dirigenza è consapevole che senza un sacrificio mirato sarà difficile intervenire per colmare le lacune evidenziate nella prima parte di stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Mercato

Il mercato del Napoli si concentra sulla possibile cessione di Lucca, che interessa al West Ham.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Mercato Napoli resta bloccato, l’idea di De Laurentiis e caos in Lega: la ricostruzione

Ultime notizie su Napoli Mercato

Argomenti discussi: Paradosso Napoli: bilancio sano ma mercato bloccato. La stortura degli ammortamenti; Blitz del Napoli: Conte soffia Giovane a Sarri. E il mercato azzurro continua: tre nomi per la fascia; Napoli su Giovane e Maldini non è un'alternativa: come stanno le cose; Come fa il Napoli a prendere Giovane a 20 milioni nonostante debba fare mercato a saldo zero.

Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessioneNon c'è pace all'orizzonte per il Napoli di Conte, che dopo aver messo in lista l'ennesimo infortunato spera di potersi regalare ancora un colpo prima della fine del ... ilmattino.it

Lookman infiamma il mercato: il Napoli all’assalto a una condizione, le sirene turche e la posizione dell’AtalantaIl mercato invernale sta per chiudere e Lookman potrebbe tornare al centro delle trattative. La strategia del Napoli e le insidie da Istanbul: gli scenari. sport.virgilio.it

Le scelte di mercato del Napoli sono incomprensibili... #Napoli - facebook.com facebook

Napoli, rinforzi anti-emergenza: ma Anguissa resta ancora ai box #napoli #mercato #terrier #fortini #anguissa x.com