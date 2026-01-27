Il gruppo di influencer trumpiani che vuole normalizzare il nazismo in America

Nell’America, si osserva un fenomeno preoccupante di normalizzazione del nazismo, con account e figure pubbliche che adottano estetiche e linguaggi propri dell’estrema destra. Questa tendenza si manifesta anche attraverso comportamenti e temi che un tempo erano confinati alla sfera radicale, influenzando il dibattito pubblico e la società. È importante monitorare questi sviluppi e comprenderne le implicazioni per la democrazia.

Nell'America che spara ai suoi cittadini è in atto un tentativo di normalizzazione del nazismo. Non si tratta di reductio ad Hitlerum, quella per la quale è nazismo qualsiasi cosa più a destra di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, ma di un fenomeno che da tempo ha preso piede nella società statunitense: account istituzionali che ripropongono estetiche e slogan legati specificatamente ai forum di estrema destra, capi dell'Ice che fanno il cosplay dei gerarchi delle Ss e l'introduzione, nel dibattito pubblico, di temi fino a pochi anni fa circoscritti al recinto della destra radicale (in Italia ne stiamo avendo un assaggio con la comparsa della parola «remigrazione» sui nostri giornali).

