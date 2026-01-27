Il grido del sindaco di Santa Teresa arriva fino al festival di Sanremo | Dallo Stato fondi ridicoli questa è una catastrofe

Il sindaco di Santa Teresa di Riva ha espresso forte preoccupazione per la situazione del lungomare, definendola una vera catastrofe. La sua denuncia si è diffusa anche al festival di Sanremo, evidenziando le difficoltà e le risorse insufficienti dello Stato. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per tutelare il patrimonio e il benessere della comunità locale.

Il lungomare di Santa Teresa di Riva non c’è più. Non è una metafora, non è un’esagerazione: è una catastrofe, parola che il sindaco Danilo Lo Giudice ripete più volte nel corso di una diretta Facebook diventata, in poche ore, un atto politico. Davanti alle immagini della devastazione lasciata dal ciclone Harry, il primo cittadino non usa filtri né diplomazia. “Questa è una catastrofe. E va raccontata per quello che è”. Lo Giudice è furioso per lo stanziamento deciso dal Consiglio dei ministri: 33 milioni di euro per la Sicilia, la stessa cifra destinata a Calabria e Sardegna, mentre solo Santa Teresa conta danni per circa 60 milioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

