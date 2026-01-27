Il grattacielo maledetto di Ferrara | la cronistoria di un incendio annunciato

Questo articolo presenta la cronistoria dell’incendio alla Torre B di Ferrara, un evento che ha coinvolto un importante edificio della città. Analizza le cause, le circostanze e le conseguenze di un incendio che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Un approfondimento utile per comprendere meglio le dinamiche e le possibili prevenzioni di simili incidenti.

Ferrara, 27 gennaio 2026 – C’è chi a Ferrara – la stragrande maggioranza – sostiene che il rogo dell’11 gennaio alla Torre B del grattacielo, ex fiore all’occhiello della città con i suoi 189 appartamenti, si potesse evitare. Evitando così pure lo sgombero – tra pochi giorni – delle gemelle torri A e C. L’inchiesta del 2017 e la grave situazione del maxi condominio. E una (quasi) conferma di quella sensazione, arriva da atti e carte di un’inchiesta della Procura sulla sicurezza interna iniziata nel 2017 e archiviata nel 2021 (ma confluita oggi nell’inchiesta sull’incendio). A finire nel mirino fu la ex amministratrice di condominio, completamente scagionata poi per aver “fatto tutto quanto di sua competenza”; nell’occhio del ciclone piombarono ben 54 proprietari accusati di aver messo a rischio l’incolumità di quei bestioni ai piedi della stazione, con un passato burrascoso di criminalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il grattacielo maledetto di Ferrara: la cronistoria di un incendio annunciato Approfondimenti su Ferrara Grattacielo Il grattacielo maledetto. Incendio nella notte. In 218 perdono la casa Nella notte si è sviluppato un incendio nel Grattacielo di Ferrara, interessando la torre B e la centrale elettrica collegata. Incendio nel Grattacielo di Ferrara, 17 intossicati e 200 evacuati Nella notte, un incendio si è sviluppato ai piedi della Torre B del Grattacielo di Ferrara, causando l’intossicamento di 17 persone e l’evacuazione di circa 200 occupanti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ferrara Grattacielo Argomenti discussi: Il grattacielo maledetto di Ferrara: Fuori tutti. In 500 senza casa; Il grattacielo maledetto di Ferrara: la cronistoria di un incendio annunciato; Grattacielo dopo il rogo: vigilantes in servizio h24. Contro il rischio incendi; Tra gli sfollati del Grattacielo: Brande, un pasto e speranze. Costretti a vivere alla giornata. Il grattacielo maledetto di Ferrara: la cronistoria di un incendio annunciatoFerrara, 27 gennaio 2026 – C’è chi a Ferrara – la stragrande maggioranza – sostiene che il rogo dell’11 gennaio alla Torre B del grattacielo, ex fiore all’occhiello della città con i suoi 189 ... ilrestodelcarlino.it Grattacielo dopo il rogo: vigilantes in servizio h24. Contro il rischio incendiDal fuoco alla torre B, gli uomini della Securfox sorvegliano gli altri due stabili Incaricati dall’amministratore di condominio prima delle ordinanze di sgombero Controlliamo che le vie di fuga sian ... ilrestodelcarlino.it Ferrara, viaggio nella torre A del Grattacielo fra gli inquilini che si stanno preparando ad abbandonare gli alloggi dopo l'incendio - facebook.com facebook Ferrara, dopo le fiamme al Grattacielo inagibili anche le torri A e C: altre 200 persone senza casa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.