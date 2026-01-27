Il Grande Bob

Questo testo racconta come Goffredo Fofi consigliò un libro ideale per la lettura ad alta voce. Un episodio che evidenzia l'importanza della scelta dei testi per le letture pubbliche. La narrazione si concentra su un evento che ha coinvolto un suggerimento e le sue conseguenze, offrendo un esempio di attenzione alla qualità e alla cura nella lettura.

