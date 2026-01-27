Il Grande Bob
Questo testo racconta come Goffredo Fofi consigliò un libro ideale per la lettura ad alta voce. Un episodio che evidenzia l'importanza della scelta dei testi per le letture pubbliche. La narrazione si concentra su un evento che ha coinvolto un suggerimento e le sue conseguenze, offrendo un esempio di attenzione alla qualità e alla cura nella lettura.
A Urbino il "ritorno" di fiamma. E a Gradara grande tifo per Alex, concittadino che gareggerà nel bob
A Urbino, dopo vent’anni, torna simbolicamente la fiamma olimpica, accompagnata da una leggera nevicata.
La fiaccola e i suoi 12mila chilometri in Italia Dalla pista da bob allo stadio del giaccio, è conto alla rovescia per il grande evento. Ecco i Giochi made in Italy. Fiamma viva in quindici sedi di gara
La fiaccola dei Giochi invernali Milano-Cortina percorre 12mila chilometri in tutta Italia, attraversando 15 sedi di gara.
AL GRANDE BOB MARLEY
Argomenti discussi: 'Rosso Volante' - Cortina location del film sulla leggenda del bob Eugenio Monti; Bob: la leggenda cortinese di Eugenio Monti, il Rosso Volante; ‘Rosso Volante’, su Rai1 il film sul campione di bob italiano; Il grande ritorno del caschetto anni Sessanta.
Bob a quattro e la torcia sulla Monti, Rezzadore: «Un grande onore»CORTINA - Per il Bob club Cortina è stato un onore appagante, quello di aver fatto viaggiare la torcia olimpica lungo la pista Eugenio Monti di Ronco. La fiaccola è ... ilgazzettino.it
Bob, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Patrick Baumgartner e Giada Andreutti guidano le due squadreInizia ufficialmente la missione della squadra azzurra in direzione degli attesissimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La grande kermesse ... oasport.it
Autore: Georges Simenon Titolo: Il grande Bob. Robert detto Bob, simpatico e spigliato animatore di allegre brigate nel negozio di modista di sua moglie Lulu, socievole compagno di bevute, ritrovato annegato vicino al suo barchino nella Senna, è stato vittima - facebook.com facebook
