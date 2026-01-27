Il governo sulla sanità vuol premiare l’eccellenza ma legittima gli sprechi

Il governo ha approvato una bozza di legge per rafforzare ospedali e servizi territoriali, con l’obiettivo di premiare l’eccellenza. Tuttavia, il testo solleva anche preoccupazioni riguardo alla legittimità degli sprechi nel settore sanitario. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza del sistema, mantenendo un equilibrio tra innovazione e gestione oculata delle risorse.

Chi ha bisogno di una sinistra nazionalizzatrice, con questa destra? Il governo ha varato una bozza di disegno di legge delega «per il rafforzamento di ospedali e territorio». Obiettivo del provvedimento, secondo le dichiarazioni del ministro Orazio Schillaci, è «avere un sistema più efficiente e moderno potenziando la tutela della salute nel rispetto dei principi di equità, continuità assistenziale e umanizzazione delle cure, valorizzando la centralità della persona». Quindi, ci si aspetterebbe un attento esame del sistema finalizzato a individuarne gli elementi di forza e quelli di debolezza, al fine di valorizzare gli uni e correggere gli altri.

Nella seduta del consiglio regionale ligure si sono accese tensioni sulla riforma della sanità, con dibattiti accesi tra le forze politiche.

