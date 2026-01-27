il governo spagnolo annuncia un piano per regolarizzare 500mila immigrati

Il governo spagnolo ha annunciato un piano per regolarizzare fino a 500.000 immigrati, con l’obiettivo di favorire la crescita economica del paese. Questa iniziativa si distingue nel panorama europeo, offrendo un’opportunità di integrazione e stabilità per molti immigrati presenti in Spagna. L’intervento rappresenta un passo importante nelle politiche di immigrazione e sviluppo economico nazionale.

"Oggi è un giorno storico per il nostro paese. Stiamo rafforzando un modello migratorio basato sui diritti umani e sull'integrazione, compatibile con la crescita economica e la coesione sociale", ha dichiarato Elma Saiz, ministra dell'inclusione, della sicurezza sociale e delle migrazioni. Il piano, adottato durante il consiglio dei ministri, riguarderà "circa mezzo milione di persone" che si trovano già in Spagna e che "potranno lavorare in qualsiasi settore", ha precisato. Saranno regolarizzati gli immigrati arrivati in Spagna prima del 31 dicembre 2025 e presenti da almeno cinque mesi sul territorio spagnolo.

Il governo spagnolo ha riconosciuto Open Arms, ong impegnata nel salvataggio di migranti in mare, premiandola con un riconoscimento ufficiale.

Il comitato del No ha annunciato di aver raccolto, nelle ultime ore, 500.

