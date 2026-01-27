Il governo chiarisce il ruolo dell’ICE alle Olimpiadi | Non saranno per le strade

Il governo mette fine alle polemiche sull’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina. In una nota ufficiale, spiega che gli agenti statunitensi non saranno presenti nelle strade, ma agiranno solo in ambito di sicurezza e supporto alle autorità italiane. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e critiche, con molti che temevano un’occupazione eccessiva. Ora, si assicura, il dispositivo sarà limitato e controllato.

Dopo giorni di polemiche sulla presenza dell’ ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il governo ha chiarito il perimetro dell’intervento statunitense. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi martedì ha incontrato l’ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta per definire le attività di coordinamento tra le autorità italiane e l’ Homeland Security Investigations (HSI), il ramo investigativo dell’ICE, in vista dei Giochi. Piantedosi ha precisato che gli agenti americani non svolgeranno alcuna funzione di ordine pubblico e non opereranno sul territorio. Il loro ruolo resterà confinato alle sale operative, con compiti di supporto informativo e di cooperazione investigativa a tutela delle delegazioni e degli atleti statunitensi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il governo ha precisato il ruolo dell’ICE alle Olimpiadi, confermando la presenza di alcuni funzionari che svolgeranno attività di indagine presso il consolato statunitense.

La notizia della presenza di agenti dell’Ice in Italia, incaricati di supervisionare la sicurezza del Team Usa durante le Olimpiadi invernali, ha suscitato reazioni politiche.

