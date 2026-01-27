Il Giorno della Memoria tra celebrazioni film musica e lezioni a scuola Tutti gli eventi di oggi

In questa giornata si ricordano le vittime dell'Olocausto attraverso eventi culturali, film e iniziative scolastiche. A livello locale, l'Aretino celebra questa ricorrenza con incontri e manifestazioni dedicate alla memoria storica. Un’occasione per riflettere e mantenere vivo il ricordo di un passato che non deve essere dimenticato.

Arezzo - Con una conferenza di Ferdinando Abbri su Andrea Cesalpino "medico, botanico e filosofo" (152425 – 1603) prende avvio il nuovo ciclo organizzato dalla Società storica aretina sui medici del passato vissuti nel territorio aretino.

Approfondimenti su Giorno Memoria

Il Giorno della Memoria 2026 a Torino si presenta con un programma vario e articolato, dedicato alla memoria delle vittime dell’Olocausto.

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; Rai per il Giorno della Memoria.

Giorno della Memoria, Edith Bruck: «Mai più odio, dopo quei lager aiutai i tedeschi»«La memoria è di una importanza fondamentale. Per non dimenticare mai. Sono ormai quasi sessant’anni che parlo con i ragazzi nelle scuole. È sempre gratificante». ilmessaggero.it

Giorno della memoria 2026, gli appuntamenti per non dimenticareDa Bari a Taranto, passando per Manfredonia, le cerimonie in onore delle vittime della Shoah. Coinvolti tanti ragazzi e ragazze ... rainews.it

Focus. . Oggi celebriamo il Giorno della Memoria che cade nell'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Queste immagini ci aiutano a ricordare uno dei momenti più bui della storia dell'Umanità e la memoria ci insegna a non tornare - facebook.com facebook

Ragioni schiette per abolire il Giorno della memoria. Chi mescola Gaza con la Shoah non rende più giustizia ai palestinesi. Semplicemente fa torto agli ebrei. E alla storia. Il 27 gennaio è diventato un lavacro collettivo. Di @DAVIDPARENZO x.com