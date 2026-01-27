Il Giorno della Memoria a Latina il messaggio ai ragazzi | Continuiamo a essere testimoni di pace
Il Giorno della Memoria a Latina quest’anno si è concentrato sul messaggio di pace rivolto ai giovani. La prefetta Vittoria Ciaramella ha sottolineato l’importanza di essere testimoni di pace, partecipando alla cerimonia commemorativa al teatro Ponchielli. Un momento di riflessione per ribadire il valore della memoria e dell’impegno civile.
“Continuiamo a essere testimoni di pace”: questo l’appello che la prefetta di Latina, Vittoria Ciaramella, ha rivolto ai ragazzi presenti oggi al teatro Ponchielli per le cerimonia commemorativa del Giorno della Memoria. Una giornata simbolica quella di oggi, 27 gennaio, che riporta la mente a 81.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, Latina ricorda le vittime dell'Olocausto e celebra la liberazione di Auschwitz avvenuta 81 anni fa.
