Il Giorno della Memoria a Latina il messaggio ai ragazzi | Continuiamo a essere testimoni di pace

Il Giorno della Memoria a Latina quest’anno si è concentrato sul messaggio di pace rivolto ai giovani. La prefetta Vittoria Ciaramella ha sottolineato l’importanza di essere testimoni di pace, partecipando alla cerimonia commemorativa al teatro Ponchielli. Un momento di riflessione per ribadire il valore della memoria e dell’impegno civile.

