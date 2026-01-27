Il gioiello di Silvestro Lega la Fondazione di Forlì acquista ‘Curiosità’ | È un capolavoro assoluto

La Fondazione di Forlì ha acquisito il dipinto ‘Curiosità’ di Silvestro Lega, considerato un capolavoro assoluto. L’opera raffigura una donna vista di spalle, illuminata dalla luce calda del sole e dal dettaglio delle persiane verdi. Questa acquisizione arricchisce il patrimonio culturale locale, offrendo uno sguardo sulla maestria dell’artista e sul contesto storico dell’opera.

Forlì, 27 gennaio 2026 – Una donna vista di spalle, della quale si intuisce la linea del volto, illuminato dalla luce calda del sole che filtra attraverso le persiane verdi. La sua mano è levata, a sfiorare proprio la persiana, simbolo tangibile di quel diaframma che divide il dentro dal fuori. Basterebbe la descrizione per riconoscerlo, tanta è la fama. Si tratta di ‘Curiosità’, uno dei capolavori più riconoscibili di Silvestro Lega. Ora l’opera è passata in mano alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che ha appena concluso l’acquisto, e lo ha fatto proprio in un anno speciale: l’8 dicembre 2026, infatti, ricorrono i 200 anni dalla nascita del pittore modiglianese, al quale tra l’autunno e l’inverno saranno dedicate due mostre: una, appunto, a Modigliana e un’altra a Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il dipinto del pittore modiglianese ora sarà esposto nella mostra 'I Macchiaioli' di Palazzo Ducale a Milano in occasione delle Olimpiadi invernali. Poi tornerà nella sede dell'ex Monte di Pietà, in c

