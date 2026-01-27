Il gesto di Spalletti dopo il gol di Yildiz in Juve-Napoli | faccia a faccia con Cabal urla una frase

In occasione di Juventus-Napoli, Luciano Spalletti si è confrontato con Cabal dopo il gol di Yildiz. L’allenatore ha richiamato il difensore e gli ha rivolto alcune parole, in un momento di tensione che ha attirato l’attenzione. Questo episodio evidenzia l’intensità della partita e l’impegno delle due squadre in una gara ricca di emozioni.

Luciano Spalletti faccia a faccia con Cabal subito dopo il gol di Yildiz in Juventus-Napoli. L'allenatore bianconero richiama il difensore per parlargli, poi gli urla una sola frase.🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante la partita tra Inter e Napoli a San Siro, Antonio Conte ha mostrato una reazione intensa dopo il rigore assegnato ai nerazzurri, affrontando il quarto uomo e esprimendo il proprio disappunto.

Durante la partita tra Inter e Napoli, Antonio Conte ha reagito con veemenza al rigore assegnato all'Inter, contestando duramente la decisione.

Conte attacca Spalletti: Noi ex campioni d’Italia? Frase infelice, porti rispetto. Ecco cosa è accadutoAntonio Conte contro Luciano Spalletti, la sconfitta dell'Allianz Stadium continua a tenere banco a Napoli. In conferenza stampa alla vigilia della sfida di ... lapresse.it

Clamoroso Spalletti, non dà la mano al team manager della Juventus: Perché lo ha fatto?Luciano Spalletti è un personaggio molto particolare, lo ha dimostrato nel corso della sua lunga carriera in Italia e in giro per l'Europa. Un allenatore di spiccata personalità, che trova sempre il m ... msn.com

dalla Ref Cam di Juve-Napoli. Mariani a Vergara: “Is ball, I know this is ball… I know very well” Vergara a Mariani: “Sono italiano, prima cosa.” La miglior commedia all’italiana. - facebook.com facebook

#Rocchi boccia #Mariani e il Var #Doveri per #JuveNapoli: l'arbitro sotto accusa per il rigore non dato a #Hojlund x.com