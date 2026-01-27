Il fenomeno dell’Idling | Quanto costa tenere il motore acceso a veicolo fermo?

L’uso del motore in stato di inattività rappresenta un costo nascosto per le aziende. Questa pratica, nota come idling, influisce sull’efficienza operativa e può aumentare le spese senza apportare benefici. Comprendere i rischi e le implicazioni di questa abitudine è essenziale per ottimizzare la gestione delle flotte e ridurre le spese superflue.

L'efficienza operativa all'interno della gestione di una flotta aziendale si misura sulla capacità di eliminare le voci di spesa superflue e correggere le abitudini improduttive. Tra le dinamiche più onerose, e spesso ignorate, spicca l'Idling. Con tale termine tecnico si identifica la sosta del veicolo con il motore in funzione. La situazione si verifica ogni volta che il propulsore rimane attivo in assenza di movimento cinetico del mezzo. Le motivazioni spaziano dalle brevi attese per il carico e scarico merci fino alla volontà di mantenere la temperatura dell'abitacolo tramite l'aria condizionata o il riscaldamento.

