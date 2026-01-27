In occasione della terza stagione de La Forza di una Donna, in arrivo su Canale 5, si è verificato un crossover imprevisto che coinvolge il personaggio del Dottor Alì. Questa novità arricchisce la narrazione, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori e offrendo nuovi spunti per gli appassionati della serie.

Un inaspettato crossover ha caratterizzato le puntate della terza e ultima stagione de La Forza di una Donna, al via domani pomeriggio su Canale 5. Nel corso degli episodi, Bahar Çe?meli (Ozge Ozpirincii) si è trovata faccia a faccia con Alì Vefa (Taner Ölmez), il protagonista assoluto de Il Dottor Alì, turcata andata in onda in Italia su Real Time. Entrando nello specifico, la partecipazione è avvenuta nel 72esimo episodio della produzione turca di Canale 5, l’ottavo della terza stagione. Bahar e Enver Sarikadi (Serif Erol) sono corsi in ospedale a causa di un malessere di Doruk (Ali Semi Sefil), febbricitante e in preda a delle vere e proprie allucinazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Dottor Alì a La Forza di una Donna

Approfondimenti su Dottor Alì

Ultime notizie su Dottor Alì

