Il dibattito riguarda l’utilizzo di fondi del Servizio sanitario regionale destinati all’assunzione di docenti universitari, un’operazione che solleva dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche in un contesto di deficit della sanità regionale. Le organizzazioni sindacali esprimono perplessità circa la copertura finanziaria e l’effettivo impatto di tali investimenti sul sistema sanitario.

"Esprimiamo forte perplessità sull'utilizzo di fondi del Servizio sanitario regionale, previsti dall'accordo tra AouS e Unisi, per l'assunzione di 28 docenti universitari su 34 programmati nel triennio 2025–2027, con un impegno di circa 30 milioni di euro di risorse pubbliche, in un contesto di deficit della sanità regionale pari a circa 100 milioni di euro", scrivono le organizzazioni sindacali Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri Toscana e Cisl Medici. Continua il dibattito fra rappresentanze ospedaliere e universitarie in merito ai 'ruoli' di docenti-medici reclutati dall'Azienda ospedaliera a beneficio suo e dell'Università.

