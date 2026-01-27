Il dialetto perde terreno tra i giovani | solo il 2,7% degli studenti lo parla prevalentemente in famiglia
Il rapporto ISTAT del 27 gennaio evidenzia come il dialetto perda terreno tra i giovani, con solo il 2,7% degli studenti che lo utilizza principalmente in famiglia. Questa tendenza riflette un mutamento nelle abitudini linguistiche delle nuove generazioni, segnando una possibile diminuzione della trasmissione del dialetto nel tempo.
Il report ISTAT, pubblicato il 27 gennaio, evidenzia un cambiamento significativo nelle abitudini linguistiche delle giovani generazioni. Tra i ragazzi di 6-24 anni, solo il 2,7% utilizza quasi esclusivamente il dialetto in famiglia, mentre la quota sale al 19% tra gli ultrasessantacinquenni. Il 67,3% dei giovani nella stessa fascia d’età parla prevalentemente italiano in ambito familiare, contro il 45,8% degli over 65. L’uso esclusivo o prevalente del dialetto in famiglia si riduce dal 32% nel 1988 al 9,6% nel 2024. La diminuzione continua in tutti i contesti relazionali: dal 26,6% all’8% con gli amici e dal 13,9% al 2,6% con gli estranei.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su ISTAT Report
Il dialetto come ponte tra passato e futuro per gli studenti della Don Bosco a Pellaro
Il dialetto rappresenta un patrimonio culturale che collega passato e futuro.
“Crescono tutti tranne uno”. Sondaggi politici, un solo leader perde terreno
"Chi perde la lingua, perde l’identità." In occasione della Giornata del Dialetto e delle lingue locali, noi del gruppo folk Motl la Fnodd abbiamo voluto onorare le nostre radici mottolesi con una carrellata di proverbi antichi. E attenzione... abbiamo anche du - facebook.com facebook
"Con la perdita del dialetto non perdiamo solo la lingua ma anche la libertà di esprimerci diversamente da come vorrebbero costoro." Pasquale Cacchio - Insegnante ditals.com/blog-italianol… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.