Il pareggio tra Chiesanuova e Matelica rappresenta un risultato importante per entrambe le squadre in lotta per la salvezza, con il tecnico Bonvecchi che lo valuta come una sconfitta. La trasferta del Matelica, nonostante le assenze, si è conclusa positivamente, segnando l’esordio di mister Giuseppe Santoni sulla panchina biancorossa.

MATELICA Il cammino di mister Giuseppe Santoni sulla panchina del Matelica inizia con un pareggio nella "tana" del Chiesanuova, altra formazione in lotta per la salvezza. La squadra biancorossa, priva dell’under Bianchi (che sta recuperando da un infortunio), ha dovuto rinunciare anche a D’Errico influenzato. Inoltre era assente per squalifica capitan Ginestra. Il tecnico Santoni ha fatto di necessità virtù e ha schierato un 3-4-2-1. In porta ha esordito in campionato il giovane under Falzetti; davanti a lui c’era una difesa a tre con Lapi, Marino e Bucari; poi una linea di centrocampo composta da Montella (l’altro under) a destra, Merli a sinistra, Tomas Caleir e Antonioni nel mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il derby. Bonvecchi: "Chiesanuova, l'1-1 è come una sconfitta». Matelica, trasferta positiva per le tante assenze

Il derby maceratese si avvicina, con il Chiesanuova che affronta il Matelica nella quarta giornata di ritorno.

Il Tolentino cerca una vittoria per risalire la classifica, mentre il Matelica, reduce da numerose assenze, punta a migliorare il proprio piazzamento.

