Il decollo fallisce è strage Spunta messaggio shock prima della fine terrificante

Il ghiaccio che morde le ali, il buio di una tempesta implacabile e quell'ultima, enigmatica frase via radio: «Sia fatta la luce». Poi, il silenzio rotto solo dalle fiamme. Quello che doveva essere un normale decollo verso casa si è trasformato, in pochi istanti, in un inferno di fuoco sulla pista dell'aeroporto di Bangor. La tempesta invernale Fern non ha lasciato scampo al jet privato della Arnold & Itkin, portando con sé sei vite, tra cui quella di Tara Arnold, una delle menti legali più brillanti del Texas. Un volo spezzato che lascia dietro di sé interrogativi tecnici e un vuoto incolmabile nel cuore di Houston.

