Il corteo per salvare il Cral Sotto sfratto per morosità | Il dopolavoro è prezioso

Il corteo per salvare il Cral si è svolto ieri a Milano, con cittadini che si sono raccolti da piazza Fontana a piazza Scala. L’obiettivo è sensibilizzare sulla minaccia di sfratto per morosità e sottolineare l’importanza di questo spazio sociale. La manifestazione ha evidenziato l’attaccamento della comunità a un luogo ritenuto prezioso e indispensabile.

di Marianna Vazzana "No allo sfratto", "Salviamo il nostro Cral". Il corteo dei cittadini è andato in scena ieri pomeriggio da piazza Fontana fino a piazza Scala, ai piedi di Palazzo Marino. Una manifestazione a due giorni dallo sfratto del "dopolavoro" storico di via Bezzecca che è previsto per domani, 28 gennaio. "Noi vogliamo fare di tutto per salvarlo, siamo qui per questo", dice Luana Mogavero, la presidente. Il centro ricreativo aziendale dei lavoratori del Comune, che risale agli anni '70, dal 2006 è gestito da un'associazione che ha ottenuto la concessione dello spazio di 900 metri quadri.

