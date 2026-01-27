Il Collegio 9, il popolare reality Rai, torna in seconda serata a causa di una modifica nella programmazione. Questa scelta risponde a esigenze di palinsesto e interessa gli appassionati che attendono con interesse la nona edizione del programma. La variazione oraria può influire sulla visibilità e sulla partecipazione del pubblico, mantenendo comunque alta l’attenzione sul format.

Il ritorno de Il Collegio, celebre reality Rai giunto ormai alla sua nona edizione, era uno di quegli eventi molto attesi dal pubblico e parecchio commentato ancora prima della messa in onda. Dopo uno stop di due anni c’era chi lo aspettava con nostalgia, chi non sapeva bene cosa aspettarsi da questa nuova edizione e chi si è ritrovato a commentarlo sui social già dopo i primi minuti. Ma la nona stagione del docu-reality più discusso di Rai 2, pur riaccendendo il dibattito su giovani, scuola e televisione, non è andato come ci si aspettava, tanto da spingere la Rai ad un cambio di programmazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Collegio 9 passa in seconda serata: il motivo del cambio programmazione Rai

Il Collegio 9, il docu-reality su Rai2, ha avuto un riscontro inferiore rispetto alla versione su RaiPlay, dove era stato molto seguito tra ottobre e novembre.

Il Collegio si sposta in seconda serata a causa delle preferenze del pubblico, che ha preferito seguire la trasmissione su RaiPlay.

