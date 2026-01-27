Il centrosinistra serra i ranghi dopo la sfiducia al sindaco Tartaglione nominata subcommissaria

Dopo la sfiducia al sindaco, il Partito Democratico di Marcianise si organizza con la nomina di Tartaglione come subcommissaria, segnando un passo importante per la stabilità politica locale. La prima riunione del partito si è svolta lunedì, nel tentativo di rafforzare le proprie posizioni e pianificare le prossime mosse.

Nella serata di lunedì si è svolta la prima riunione operativa del Partito Democratico di Marcianise. A guidare il percorso, in qualità di commissario designato dal Commissario provinciale Susanna Camusso e dal Segretario regionale Piero De Luca, è il deputato Stefano Graziano, che ha nominato.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Partito Democratico

Il consiglio comunale di Portico di Caserta si appresta allo scioglimento, dopo le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri.

L’Europa rafforza la sua posizione, sottolineando l’importanza di mantenere un rapporto stabile e rispettoso con gli Stati Uniti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Partito Democratico

Argomenti discussi: Macerata, il centrosinistra serra i ranghi e firma un accordo politico. Candidato della società civile; Ecco Giacomo Sartori per il centrosinistra di Parabiago; Il Patto avanti serra i ranghi per le politiche: al lavoro un coordinamento permanente; Il Patto avanti serra i ranghi per le politiche: al lavoro un coordinamento permanente.

Macerata, il centrosinistra serra i ranghi e firma un accordo politico. «Candidato della società civile»MACERATA In mancanza di indicazioni sul candidato sindaco, la coalizione di centrosinistra per ora firma un accordo politico. Dieci i partiti e i ... msn.com

Il Patto avanti serra i ranghi per le politiche: al lavoro un coordinamento permanentePERUGIA - C’era una volta il tavolo del centrosinistra, ieri è stato costituito il coordinamento politico permanente del Patto avanti. Siccome in ... ilmessaggero.it

VERSO LE COMUNALI MARCIANISE - Almeno sette liste per il centrosinistra IL PUNTO - facebook.com facebook