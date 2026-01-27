Il caso dell' Ice a Milano per le Olimpiadi Piantedosi | Solo analisti in consolato
L’Home Security Investigation, parte di Ice, sarà presente in Italia durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’obiettivo è contribuire alle attività di sicurezza, senza ruolo operativo, ma attraverso analisi e supporto investigativo. Questa presenza rafforza la collaborazione tra le autorità italiane e le agenzie internazionali in vista dell’importante evento sportivo.
L’Home Security Investigation, organismo investigativo di Ice (e non il braccio operativo dell’agenzia) sarà in Italia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E i loro analisti “lavoreranno esclusivamente all’interno delle loro sedi diplomatiche e non sul territorio”.A renderlo noto è.🔗 Leggi su Milanotoday.it
L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»
In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.
Anche agenti dell’Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi: «Non mi risulta»
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.
