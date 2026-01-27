Il caso dell' Ice a Milano per le Olimpiadi Piantedosi | Solo analisti in consolato

L’Home Security Investigation, parte di Ice, sarà presente in Italia durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’obiettivo è contribuire alle attività di sicurezza, senza ruolo operativo, ma attraverso analisi e supporto investigativo. Questa presenza rafforza la collaborazione tra le autorità italiane e le agenzie internazionali in vista dell’importante evento sportivo.

Approfondimenti su Ice HomeSecurity

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ice HomeSecurity

Argomenti discussi: Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Retromarcia di Trump: apre un’inchiesta sulle uccisioni a Minneapolis e caccia il capo dell’Ice; E alla fine la conferma Usa: Ai Giochi anche l’Ice; L'omicidio di Alex Pretti come punto di non ritorno? Trump apre alla ritirata dell'Ice: Fatto lavoro fenomenale.

