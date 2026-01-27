La stabilizzazione dei precari del tribunale di Reggio Emilia avviene attraverso bandi di selezione, recentemente concordati con le organizzazioni sindacali. Questa iniziativa mira a garantire maggiore stabilità occupazionale e migliorare l’efficienza dei servizi giudiziari. Il provvedimento, sostenuto anche dal PD, rappresenta un passo importante per affrontare le criticità del settore e valorizzare il personale precario coinvolto.

Per stabilizzare i precari della giustizia (su cui il Pd ha presentato ieri una mozione in Consiglio comunale a Reggio) saranno tra l’altro indetti dei bandi di selezione, concordati lo scorso novembre con le organizzazioni sindacali. La novità arriva dal ministro Carlo Nordio (foto), che lo scorso 22 gennaio ha risposto alla Camera ad un’interrogazione dei deputati di Avs Devis Dori e Marco Grimaldi. Nell’atto ispettivo venivano citate le situazioni dei diversi Tribunali del distretto della Corte d’Appello di Bologna, tra cui il palazzo di giustizia reggiano di via Paterlini. Qui sono 49 su 80 (oltre la metà del personale) i lavoratori assunti a tempo determinato con risorse del Pnrr, in scadenza il prossimo 1 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso dei precari del tribunale: "Via a selezioni per stabilizzarli"

La Fp-Cgil ha pubblicato una lettera aperta rivolta alle istituzioni, evidenziando la situazione dei 30 precari della giustizia di Pescara, assunti con contratti a tempo determinato nell’ambito del PNRR.

