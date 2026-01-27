Il calendario degli eventi nell’Empolese Valdelsa

In questa regione, il calendario degli eventi dedicati alla Memoria coinvolge biblioteche, teatri, scuole e piazze, promuovendo incontri tra istituzioni, associazioni e cittadini. Un’occasione per riflettere sul passato e interrogare il presente attraverso iniziative che valorizzano la storia e la memoria collettiva.

Andare oltre le formalità. Interrogare il presente a partire dalla storia. Nell'Empolese Valdelsa il Giorno della Memoria si traduce in un calendario diffuso di incontri che coinvolgono biblioteche, teatri, scuole e piazze, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini. A Cerreto Guidi, la serata sarà dedicata al racconto del Viaggio della Memoria 2025 dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e dell'Aned, nei campi di concentramento in Austria. Alle 21.15, nella biblioteca "Emma Perodi", verranno proiettate le testimonianze raccolte durante quel percorso. Interverranno la sindaca Simona Rossetti, l'assessore alla Memoria Andrea Lavecchia, il fondatore del Movimento Shalom don Andrea Cristiani, mentre Gabriele Cordelli porterà la sua esperienza come familiare di una vittima della deportazione.

