Il caldo torrido australiano dopo il tennis colpisce anche il ciclismo | cancellata un'intera corsa

L’ondata di caldo intenso proveniente dall’Australia ha causato la cancellazione della Surf Coast Classic, evento ciclistico in programma sulla costa. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, considerando l’alto rischio di incendi e la necessità di garantire vie di intervento. Questa situazione evidenzia come condizioni climatiche estreme possano influenzare anche il calendario degli eventi sportivi.

Oltre gli Australian Open di tennis anche il ciclismo è finito in ginocchio per l'ondata di caldo torrido tanto da aver dovuto annullare un'intera corsa in linea, la Surf Coast Classic "per un elevato rischio di incendi e per lasciare libere eventuali vie di intervento".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su AustralianOpen SurfCoastClassic

Le condizioni estive di Melbourne mettono alla prova i giocatori agli Australian Open, come dimostra l'incontro di sabato.

La Polisportiva Monsummanese presenta la nuova formazione juniores di ciclismo, arricchita dalla presenza di un atleta australiano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su AustralianOpen SurfCoastClassic

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner e il caldo estremo: i dettagli del protocollo e le previsioni dei prossimi giorni; Australian Open, allarme caldo e decisione drastica: Sinner penalizzato dall’orario con Spizzirri, anche Musetti rischia; Sinner, allenamenti anti-caldo: così Jannik si prepara ad affrontare Gaston e i 30° di Melbourne; Australian Open, allerta caldo e virus. Paolini: Il respiro era un po' affannato e ho capito che qualcosa non andava.

Il caldo torrido australiano dopo il tennis colpisce anche il ciclismo: cancellata un’intera corsaOltre gli Australian Open di tennis anche il ciclismo è finito in ginocchio per l'ondata di caldo torrido tanto da aver dovuto annullare un'intera corsa ... fanpage.it

Australian Open, il caldo gioca brutti scherzi: Coco Gauff distrugge la racchetta, Zverev se la prende con Sinner e AlcarazAustralian Open, il caldo gioca brutti scherzi: Coco Gauff distrugge la racchetta, Zverev se la prende con Sinner e Alcaraz ... sport.virgilio.it

Caldo torrido in Australia Dopo i crampi di Jannik, anche il n.1a causa del forte caldo interrompe l'allenamento dopo soli 40 minuti. Nonostante l'inizio della stagione, le condizioni climatiche restano insostenibili per i giocatori... We Are Tennis - facebook.com facebook

Caldo torrido e crampi, ma sull'orlo del baratro trova la forza di rimontare Spizzirri Guarda gli #AustralianOpen su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com