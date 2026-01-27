Il Brunello parla coreano Ceduta l’azienda Cerbaia | Approccio rispettoso del nostro territorio

Il recente passaggio di proprietà dell’azienda Cerbaia, produttrice di Brunello di Montalcino, segna un’ulteriore espansione dei confini di questa denominazione. Con 12 ettari di vigneto e una produzione annua di circa 18 mila bottiglie, l’azienda mantiene un approccio rispettoso del territorio, assicurando continuità alla tradizione locale. Questa novità rappresenta un passo importante per il settore vitivinicolo della zona.

I confini del Brunello di Montalcino si ampliano ancora. Con il passaggio di proprietà dell’ azienda Cerbaia (12 ettari complessivi di cui 5 a vigneto e 18 mila bottiglie prodotte all’anno), anticipata ieri dal sito specializzato winenews.it, nella terra del Brunello arriva la famiglia Lee, con passaporto inglese, origini coreane e base operativa a Londra. L’acquisto pare concluso con il precedente proprietario, Fabio Pellegrini, che l’aveva in dote dal 1978. La motivazione dell’acquisto è ufficialmente quella di una "forte passione per il vino" ma essendo i termini dell’operazione top secret e senza particolari riscontri locali, ieri in una realtà piccola come quella di Montalcino qualche voce incontrollata è circolata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La famiglia Lee ha acquisito i vigneti storici di Brunello della tenuta Cerbaia a Montalcino, confermando l’interesse internazionale per il patrimonio enologico toscano.

