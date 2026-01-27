Il Bologna per una volta ha sbagliato il mercato?

Il mercato del Bologna è stato oggetto di discussione, con alcuni dubbi sulla sua efficacia recente. In un contesto sportivo difficile, gli errori fanno parte del percorso di crescita e di apprendimento. Analizzare le scelte di mercato può aiutare a comprendere meglio le sfide di una squadra che cerca di migliorare e di affrontare le difficoltà con pragmatismo.

Lo sport è perfido perché quando le cose vanno male, di solito vanno peggio. Può piovere per sempre, e sbagliando si impara a sbagliare. E poi la citatissima “legge di Murphy” (pseudoscientifica), secondo cui se una cosa può andare male, allora andrà male. Sembrava finalmente un pomeriggio tranquillo per il Bologna. La squadra era in vantaggio di due gol sul Genoa e questo vantaggio era legittimato da una prestazione di alto livello. Il Bologna era la squadra migliore e non sembravano esserci molti modi perché potesse non vincere la partita. Ma nei novanta minuti possono succedere le cose che compromettono gli equilibri, e la ricerca di un risultato coltivato con cura e pazienza. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

In occasione della partita tra Bologna e Italiano, si discute dell’episodio tra Cambiaghi e Rosso.

Neres ha segnato una doppietta che ha portato il Napoli alla vittoria nella Supercoppa italiana, conquistando un doblete che non si vedeva da 35 anni.

#AstonVilla-Roma 4 a 0. Sono più preoccupato dai commenti che non dal risultato.

Argomenti discussi: Una rimonta che conferma le difficoltà per il Bologna; Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi; Cosa succede al Bologna? I motivi del crollo rossoblù dopo una partenza d'alta classifica; Primavera, domani alle 16 Roma-Bologna.

Una rimonta clamorosa: da 0-2 a 3-2, il Genoa ribalta il Bologna grazie a tre magie. Follia di Skorupski, espulsoUna partita folle, clamorosa: il Bologna, sopra di due reti grazie al goal di Ferguson e all'autogoal di Otoa, spreca una vittoria incredibilmente venendo rimontato e battuto per 3-2 dal Genoa che si ... calciomercato.com

Genoa-Bologna 3-2, De Rossi rimonta e conquista 3 punti per la salvezzaIl Genoa rimonta e batte il Bologna per 3-2 conquistando una vittoria d'oro per la salvezza. La formazione allenata da De Rossi, al risultato utile consecutivo, sale a 23 punti agganciando Cremonese, ... adnkronos.com

Bologna-Celtic, il commento. Partita subdola e indemoniata ma questa volta non subìta x.com