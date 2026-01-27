Idf | soldatonon colono ha fermato i CC

Un soldato dell'esercito israeliano, e non un colono, ha fermato due Carabinieri italiani in Cisgiordania, in una zona sotto controllo israeliano. L’incidente si è verificato in un contesto di tensione nella regione, senza ulteriori conseguenze note. La notizia sottolinea l’importanza di distinguere tra le diverse presenze nelle aree di conflitto e di mantenere un’attenzione costante sulla situazione locale.

14.45 E' stato un soldato dell'esercito israeliano,e non un colono,a fermare i due Carabinieri italiani in Cisgiordania,in una zona sotto il controllo israeliano. A dirlo l'Idf alla Rai di Gerusalemme. Dopo aver fermato i Carabinieri in borghese "il soldato ha classificato il veicolo come sospetto. Poiché la targa diplomatica non era stata identificata, il militare si è avvicinato al veicolo per fermarlo,puntando l'arma senza aprire il fuoco,e ha ordinato ai Cc di uscire dall'auto e identificarsi".Ieri proteste Roma e richiamo ambasciatore.

L’Idf ha confermato che il militare coinvolto è un soldato riservista israeliano, non un colono.

In una recente vicenda in Cisgiordania, un militare israeliano avrebbe fermato i carabinieri, non un colono.

