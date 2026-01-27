Ice | Zanella ' Camera commemori Good e Pretti come con Kirk'

Da iltempo.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa nota si evidenzia la richiesta di una commemorazione ufficiale in aula alla Camera per Renee Good, similmente a quanto avvenuto per Charlie Kirk e Alex Pretti. La proposta, avanzata dal presidente Fontana, mira a ricordare figure importanti e a sottolineare l'importanza di riconoscimenti pubblici in momenti di riflessione collettiva.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto al presidente Fontana di dare una risposta alla richiesta già fatta all'indomani dell'uccisione di Renee Good a Minneapolis di una commemorazione in aula alla Camera, come si fece per Charlie Kirk, e di tenerla insieme a quella per Alex Pretti". Lo ha detto la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo" Ucciso dall'Ice, il video che mostra cosa è successo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ice zanella camera commemori good e pretti come con kirk

© Iltempo.it - Ice: Zanella, 'Camera commemori Good e Pretti come con Kirk'

Approfondimenti su Renee Good

Trump: “Uccisione Alex Pretti e Renee Good? Colpa del caos dei Democratici. L’Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto”

Nel corso di un’intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha affermato che l’Ice potrebbe lasciare Minneapolis, senza indicare una tempistica precisa.

Golden Globes 2026, le star protestano contro l’ICE: spille con le scritte ICE OUT in omaggio a Renee Good

Durante i Golden Globes 2026, diverse star di Hollywood hanno indossato spille con la scritta

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Renee Good

ice zanella camera commemoriIce: Zanella, 'Camera commemori Good e Pretti come con Kirk'Roma, 27 gen (Adnkronos) - Abbiamo chiesto al presidente Fontana di dare una risposta alla richiesta già fatta all'indomani dell'uccisione di Renee Good a Minneapolis di una commemorazione in aula al ... lanuovasardegna.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.