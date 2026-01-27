Ice out | la protesta in Regione Lombardia E Sala | Non sarà accettata dalla popoalzione

L’opposizione nel consiglio regionale della Lombardia ha protestato contro l’arrivo degli agenti dell’Ice in Italia, in vista delle Olimpiadi. La protesta riflette le preoccupazioni della popolazione e la posizione di alcune figure politiche, come il sindaco Sala, che ha dichiarato che tale iniziativa non sarà accettata. Questo episodio evidenzia le tensioni tra istituzioni e cittadini riguardo alla gestione degli eventi internazionali.

Le opposizioni nel consiglio regionale della Lombardia hanno protestato, martedì 27 gennaio, contro l'arrivo annunciato degli agenti dell'Ice in Italia in vista delle Olimpiadi. Un arrivo ormai ufficiale, "certificato" da una nota del portavoce dell'agenzia secondo cui gli agenti supporteranno il lavoro delle forze dell'ordine italiane. La Regione Lombardia precisa che "Il presidente Attilio Fontana non ha informazioni sulla presenza o meno di agenti dell'Ice durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Ogni altra interpretazione che attribuisca al presidente Fontana una conferma della presenza

