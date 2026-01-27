Ice il crollo social di Gregory Bovino | azzerati i follower dopo il post di Trump

Da ilgiornale.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un anno di crescita costante, l’account Instagram di Gregory Bovino ha subito un improvviso calo, azzerando i follower dopo un post di Trump. Questo episodio segna un cambiamento inatteso nella sua presenza sui social, suscitando attenzione su come eventi pubblici possano influenzare la reputazione online. Analizziamo le possibili cause e le implicazioni di questo episodio per la gestione dei profili social.

Per la prima volta dopo 365 giorni di crescita ininterrotta l’account Instagram di Gregory Bovino, fino a ieri Commander Operation at large dell’ICE non ha guadagnato neanche un follower. Zero assoluto. È stato sufficiente che Donal Trump pubblicasse ieri pomeriggio sull’account Truth il post in cui annunciava che Tom Homan era in partenza per il Minnesota per capire che il destino professionale di Bovino a Minneapolis fosse definitivamente segnato. Tom – ha scritto il presidente nel post “non è mai stato coinvolto in quella zona, ma conosce e apprezza molte persone. Tom è duro, ma giusto e riferirà direttamente a me”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ice il crollo social di gregory bovino azzerati i follower dopo il post di trump

© Ilgiornale.it - Ice, il crollo social di Gregory Bovino: azzerati i follower dopo il post di Trump

Approfondimenti su Gregory Bovino

Gregory Bovino non è più il commander at large della Border Patrol

Gregory Bovino non ricopre più il ruolo di commander at large della Border Patrol statunitense.

Il debutto del Consiglio regionale della Campania è anche sui social: chi cresce di più tra like, post e follower

Il debutto del Consiglio regionale della Campania si estende anche sui social media, dove i neo consiglieri mostrano i primi risultati in termini di like, post e follower.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.