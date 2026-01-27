Ice | cos’è e cosa è successo a Minneapolis il caso Milano-Cortina

L’ICE, sigla di Immigration and Customs Enforcement, è l’agenzia federale statunitense responsabile delle operazioni di immigrazione e dogane. La sua attività riflette la politica di controllo migratorio adottata negli Stati Uniti, con particolare attenzione alle recenti evoluzioni a Minneapolis e nel contesto Milano-Cortina. Questo documento fornisce una panoramica chiara e obiettiva sul ruolo e le recenti notizie riguardanti l’agenzia.

L’ICE, sigla di Immigration and Customs Enforcement, è l’agenzia federale degli Stati Uniti che oggi incarna il principale strumento operativo della politica di stretta sull’immigrazione voluta dall’amministrazione Trump. Negli ultimi mesi è finita ripetutamente sotto accusa per raid considerati violenti, presunte violazioni dei diritti civili e per l’uccisione di cittadini americani disarmati. L’agenzia è stata creata nel 2003, all’indomani degli attentati dell’11 settembre, con il mandato iniziale di contrastare il terrorismo e il crimine organizzato internazionale. L’ICE lavora in coordinamento con la Border Patrol guidata da Gregory Bovino, di origini italiane, divenuto il volto simbolo delle operazioni anti-immigrati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il caso Ghali a Milano-Cortina 2026 ha attirato l’attenzione.

L'eventuale presenza dell'ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha suscitato diverse questioni, tra indiscrezioni, interrogazioni parlamentari e risposte ufficiali.

