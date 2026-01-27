La recente nomina di Tom Homan come rappresentante di ICE in Minnesota ha facilitato un dialogo tra il governo federale e il governatore democratica Tim Walz. Questa mossa ha portato a una collaborazione tra le parti, evidenziando un possibile miglioramento nei rapporti tra le istituzioni statali e federali. Un passo importante che potrebbe influenzare le future politiche in materia di immigrazione e sicurezza nel Minnesota.

Il presidente invia in Minnesota il duro ed esperto Tom Homan. Tanto basta per ottenere la collaborazione del ribelle Tim Walz. Tira aria di distensione tra la Casa Bianca e il Minnesota. Ieri, Donald Trump ha reso noto di aver avuto una telefonata amichevole con il governatore dem dello Stato, Tim Walz. « Walz mi ha chiamato chiedendomi di collaborare per quanto riguarda il Minnesota. È stata un’ottima telefonata e, in effetti, sembravamo essere sulla stessa lunghezza d’onda», ha affermato il presidente americano su Truth. «Era felice che Tom Homan andasse in Minnesota, e lo sono anch’io!», ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ice «commissariato». E Trump fa pace col governatore dem

La proposta della premier di assegnare il Premio Nobel per la pace a Donald Trump ha suscitato molte reazioni.

A Minneapolis, un uomo è stato colpito da agenti federali durante un intervento questa mattina, risultando deceduto.

